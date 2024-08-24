Группа «Монако Джем» едва не разбилась на самолете в Якутии

Кавер-группа «Монако Джем» едва не разбилась на самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Якутии. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, на борту самолета находились два пилота, техник и восемь музыкантов. Они летели в Якутск с корпоратива золотодобытчиков. За несколько километров от поселка Солнечный Усть-Майского района республики у самолета отказал двигатель, и он спланировал в лес.

Летчики и артисты после посадки не пострадали.

По предварительной информации, самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку утром 24 августа.

Позже Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки самолета.

Московская группа «Монако Джем» принимала участие в шоу «Голос» в январе 2024 года. Кавер-коллектив специализируется на исполнении российских шлягеров и регулярно выступает на корпоративных мероприятиях.

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.