Малахов не смог выполнить последнюю просьбу своей учительницы

Телеведущий Андрей Малахов признался, что не смог выполнить последнюю просьбу своей учительницы музыки. О личной истории, которой он поделился в программе на одном из федеральных каналов, пишет «Пятый канал».

Малахов вырос в городе Апатиты, его соседкой была учительница музыки Любовь Морозова. Малахов подшучивал над ней со своим другом DJ Грув (Евгений Рудин).

«Мы с Грувом любили нажимать на кнопку ее звонка. Она из квартиры кричала: «Я голая, сейчас открою», — признался Малахов.

Пару лет назад шоумен снова приехал в Апатиты, где узнал, что Любовь Морозова сломала шейку бедра и не может ходить. Она попросила бывшего ученика купить иголку для проигрывателя, но когда тот приехал в следующий раз, соседки уже не стало.

С тех пор, проходя мимо ее дома, Малахов мысленно просит у нее прощения.

Накануне Андрей Малахов не явился в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации чиновника.

Ранее стали известны размеры гонораров за съемки на шоу Малахова.