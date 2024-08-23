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Кети Топурия впервые показала новорожденную дочь

Певица Кети Топурия впервые показала младшую дочь Николь

Солистка A'Studio, певица Кети Топурия впервые показала новорожденную дочь Николь. Кадрами с малышкой она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Топурия показала видеоролик с результатами профессиональной фотосессии, в которой участвовали Николь и старшая дочь артистки Оливия.

Недавно Топурия в третий раз стала матерью. Певица родила дочь от бизнесмена Льва Деньгова. Для пары этот ребенок стал вторым, супруги также растят трехлетнего Адама.

У бизнесмена также есть дочь Шошана, а Топурия от предыдущего брака с предпринимателем Львом Гейхманом растит дочь Оливию. Артистка говорила в интервью, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней. Супруг артистки разговаривал с Оливией как со взрослым человеком и вскоре стал ее лучшим другом.

Ранее Топурия показала фигуру спустя три недели после родов.

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