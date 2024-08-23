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Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес объяснила развод с Аффлеком непримиримыми противоречиями

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Global Look Press

Актриса и певица Дженнифер Лопес назвала непримиримые противоречия причиной своего расставания с актером Беном Аффлеком всего через два года после свадьбы. Об этом пишет Page Six.

55-летняя звезда, согласно данным инсайдера, указала эту причину в документах о разводе.

Кроме того, написала Джей Ло, она не хочет, чтобы по результатам развода ей или Аффлеку были назначены супружеские алименты.

Также она попросила сменить взятое ею после свадьбы имя Дженнифер Линн Аффлек на Дженнифер Линн Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони – сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

Накануне инсайдер из окружения звезд заявил, что Дженнифер Лопес планирует сохранить на память обручальное кольцо за $10 миллионов, потому что это был подарок.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек готов к новому роману после развода с Дженнифер Лопес.

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