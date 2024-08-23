Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские рэперы выступили на фестивале уличной культуры в России

В Ставрополе группа Onyx открыла фестиваль уличной культуры «Кардо»

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Американские рэперы из известной группы Onyx выступили на фестивале уличной культуры в России. Об этом сообщает «Пятый канал».

Коллектив спустился на сцену в старых «Жигулях» во время церемонии открытия премии «Кардо» в Ставрополе.

В конкурсе участвуют около 2,5 тысячи человек из 47 стран. Участники будут соревноваться в паркуре, скейтбординге и других связанных с уличной культурой активностях. «Кардо» будет проходить в Ставрополе до 25 августа.

По словам генерального директора благотворительного фонда «Кардо» Валентина Дроботенко, проект направлен на создание единого сообщества уличной культуры и спорта, а также на создание системы признания талантов.

Накануне Onyx согласились дать новый концерт в Донецке.

В 2017 году Onyx вместе с группой из Симферополя записали песню и сняли ролик о жизни в Крыму, после чего попали под санкции на Украине. По словам участника группы Фредро Старра, в Крыму они отлично провели время, а в политике не разбираются.

Кроме того, Onyx заявили, что готовы получить паспорта РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами