Американские рэперы выступили на фестивале уличной культуры в России

Американские рэперы из известной группы Onyx выступили на фестивале уличной культуры в России. Об этом сообщает «Пятый канал».

Коллектив спустился на сцену в старых «Жигулях» во время церемонии открытия премии «Кардо» в Ставрополе.

В конкурсе участвуют около 2,5 тысячи человек из 47 стран. Участники будут соревноваться в паркуре, скейтбординге и других связанных с уличной культурой активностях. «Кардо» будет проходить в Ставрополе до 25 августа.

По словам генерального директора благотворительного фонда «Кардо» Валентина Дроботенко, проект направлен на создание единого сообщества уличной культуры и спорта, а также на создание системы признания талантов.

Накануне Onyx согласились дать новый концерт в Донецке.

В 2017 году Onyx вместе с группой из Симферополя записали песню и сняли ролик о жизни в Крыму, после чего попали под санкции на Украине. По словам участника группы Фредро Старра, в Крыму они отлично провели время, а в политике не разбираются.

Кроме того, Onyx заявили, что готовы получить паспорта РФ.