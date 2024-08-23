Бородина упрекнула нового бойфренда в несерьезности

В новом выпуске шоу «Последний герой. Русский сезон» телеведущая Ксения Бородина упрекнула блогера Николая Сердюкова, который с недавних пор является ее бойфрендом, в несерьезности. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

Бородиной не понравилось, что вместо серьезной борьбы за место в финале блогер выбрал шутки.

«Мне жаль, что вы относитесь так к каким-то вещам! Здорово, что у вас потрясающее чувство юмора. Я рада посмеяться с вами, мне это нравится. Но нужно собраться!» — строго сказала она.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поддержала ведущую.

«Некоторым из нашего племени стоило бы задуматься о том, как они себя ведут, начинать быть собраннее и делать все хотя бы на 50% лучше, чем до этого. Это уже не смешно, это уже борьба», — сказала она.

Новый выпуск «Последнего героя» выйдет в эфир 24 августа.

Накануне Сердюков сделал дорогостоящий подарок Бородиной. Он подарил избраннице фотоаппарат Canon, стоимость более 150 тысяч рублей, а также комплект белья от бренда Agent Provocateur.

Ранее Ксения Бородина рассказала об отношении друзей бойфренда к ней.