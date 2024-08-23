Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бородина упрекнула нового бойфренда в несерьезности

Телеведущая Бородина призвала своего бойфренда Сердюкова к серьезности на «Последнем герое»

close
100%
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В новом выпуске шоу «Последний герой. Русский сезон» телеведущая Ксения Бородина упрекнула блогера Николая Сердюкова, который с недавних пор является ее бойфрендом, в несерьезности. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

Бородиной не понравилось, что вместо серьезной борьбы за место в финале блогер выбрал шутки.

«Мне жаль, что вы относитесь так к каким-то вещам! Здорово, что у вас потрясающее чувство юмора. Я рада посмеяться с вами, мне это нравится. Но нужно собраться!» — строго сказала она.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поддержала ведущую.

«Некоторым из нашего племени стоило бы задуматься о том, как они себя ведут, начинать быть собраннее и делать все хотя бы на 50% лучше, чем до этого. Это уже не смешно, это уже борьба», — сказала она.

Новый выпуск «Последнего героя» выйдет в эфир 24 августа.

Накануне Сердюков сделал дорогостоящий подарок Бородиной. Он подарил избраннице фотоаппарат Canon, стоимость более 150 тысяч рублей, а также комплект белья от бренда Agent Provocateur.

Ранее Ксения Бородина рассказала об отношении друзей бойфренда к ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами