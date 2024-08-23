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Поставлявший кетамин Мэтью Перри врач вернется к работе

Поставлявший Мэтью Перри кетамин врач сообщил, что возвращается к работе

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Phil McCarten/Reuters

Врач Сальвадор Пласенсия, обвиняемый в незаконной поставке кетамина звезде сериала «Друзья» Мэтью Перри, планирует вернуться к медицинской практике уже на этой неделе. О том, что медик вернется к работе, сообщает NBC.

Адвокат Пласенсия уточнил, что врач выйдет на работу в принадлежащей ему клинике неотложной помощи в Калабасасе (Лос-Анджелес, США).

Известно, что Пласенсия не признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и был освобожден под залог в $100 тысяч. Судья, курирующий его дело, постановил, что он должен повесить на двери своей клиники табличку, информирующую потенциальных пациентов о его судебном деле.

Пациенты Пласенсиа также должны будут при каждом посещении подписывать форму, подтверждающую, что они понимают выдвинутые против него обвинения и соглашаются на лечение.

Пласенсия, согласно версии следствия, участвовал в незаконных поставках кетамина звезде в сговоре с помощником актера Кеннетом Ивамасой.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

В день трагедии Перри попросил Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.

Ранее семья Мэттью Перри поблагодарила полицию за работу после арестов обвиняемых.

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