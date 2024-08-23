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Седокова вышла на связь после публичного конфликта с мужем

Певица Анна Седокова заявила, что находится на сложном пути в личной жизни

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова призналась, что сейчас находится на пути трансформации из-за проблем в отношениях с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале.

По словам артистки, у нее «сложный путь в личной жизни». Она сравнила себя с разбитым iPhone, который попал в кадр, прикрепленный к ее посту.

«Но не хочу пока давать никакие комментарии. Хочу мыслить позитивно и находить хорошее в самых непростых ситуациях», — отметила исполнительница.

Также Седокова объяснила, почему долго не выходила на связь с поклонниками. Она заявила, что ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «снесли». Артистка не знает, когда сможет восстановить свой аккаунт, поэтому она переключилась на блог в Telegram.

21 августа Янис Тимма намекнул на расставание с Анной Седоковой. Он опубликовал в личном блоге ее песню «Я искала тебя» и заявил, что не верит ни одному ее слову. Спортсмен подчеркнул, что певица променяла на деньги все, что они построили. Также баскетболист обратился к поклонникам с просьбой присмотреть за их общим псом Бу. Он призвал «не оставлять его с ней».

Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. Общих детей у пары нет. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Ранее сообщалось, что Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах.

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