Стало известно, когда выйдет китайский сезон реалити «Вызов»

Третий сезон реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон» выйдет в эфир 7 сентября в 12:00. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Впервые в истории проекта участие в нем примут гости из Китая наравне с россиянами. Все они будут проходить самые разные испытания на силу, выносливость, смекалку и логику, ради выигрыша в 10 млн рублей.

За российскую команду в новом сезоне сыграют 10 человек — 5 «звезд» и 5 «умников». Среди знаменитостей зрители увидят актрису и комика Марию Кравченко, актера Павла Комарова, танцора Антона Пануфника, блогера Женю Ершова, телеведущую Анжелику Стубайло. Отечественную науку на шоу будут представлять пилот малой авиации и специалист по космической физиологии Яна Миняйло, программист Анастасия Суворова, кардиохирург Дмитрий Огнерубов, специалист по радиоэлектронным системам Адель Ярова, а также телеоператор ВГТРК Россия 1 «Вести Луганск» Денис Шум.

В китайскую команду, кроме популярных актеров, певцов и телеведущих, вошли спидкубер — чемпион по сборке кубика Рубика, художница, исследователь ИИ, мастер стояния на бамбуке, фитнес-блогер, специалист по гражданскому строительству и гидросооружениям.

«Меня после шоу «Новые звезды в Африке» уже ничем не удивить, Женю Ершова тоже, а для других ребят в шоу немало триггеров. И вот именно китайские участники учат нас тому, как себя сдерживать», — призналась российская участница Кравченко.

Съемки проекта прошли в Вологде. Ведущими проекта стали Дмитрий Губерниев, Наталья Попова и китайская актриса Фэйя Цзоу.

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