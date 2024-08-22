Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Никоненко раскрыл самую значимую роль в своей карьере

Никоненко признался, что чувствовал свою значимость на съемках у Герасимова

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Сергей Никоненко назвал в беседе с aif.ru роль, которую считает самой значимой в своей карьере.

«Почувствовал, что я актер и могу как-то повлиять на происходящее в стране, когда снимался в картине Сергея Герасимова «Журналист», — признался артист.

Никоненко вспомнил, что сыграл в фильме роль ответственного секретаря районной газеты. Его герой, рассказал актер, пытался разобраться, как строится взаимодействие личности и государства — имеет ли человек вес, либо же он просто мелочь. Также фильм напоминал зрителю, что зло существует.

В то же время Сергей Никоненко отметил, что ему повезло сняться во многих шедеврах отечественного кино: «Войне и мире» Сергея Бондарчука, «Неоконченной пьесе для механического пианино» Никиты Михалкова и «Дворянском гнезде» Андрея Кончаловского.

В июле нынешнего года Никоненко назвал вредительством предложение министерства просвещения РФ о создании ремейков советских фильмов. Актер посоветовал снимать свои картины и не трогать классику. Также он предложил «срочно уволить министра просвещения».

Ранее Алексей Воробьев вспомнил, как его утвердили на роль «молодого Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами