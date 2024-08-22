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Джаред Лето вспомнил, как едва не стал банкротом из-за многомиллионного долга

Певец Джаред Лето рассказал, что был на грани банкротства на пике своей славы

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IMAGO/Future Image/Global Look Press

Певец Джаред Лето вспомнил, как едва не стал банкротом из-за многомиллионного долга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По его словам, после выпуска второго альбома «A Beautiful Lie» его рок-группа Thirty Seconds to Mars оказалась должна лейблу EMI более 2,7 млн рублей.

«Мы продали миллионы копий [альбома], а потом узнали, что нам не только не заплатили ни цента, но мы еще и задолжали миллионы долларов», — посетовал Лето.

Музыкант рассказал, что подал в суд на лейб, однако затем музыканты получили встречный иск от компании на $30 млн за «нарушение контракта». По итогу в апреле 2009 года дело Thirty Seconds to Mars против EMI закрыли. Потом музыканты заключили новый контракт с компанией, заявив, что «разрешили все разногласия».

Тот период, когда Thirty Seconds to Mars была на пике славы, но «без гроша в кармане», Лето назвал сумасшедшим. Он признался, что сейчас ему приятно оказаться «уже по другую сторону».

В июле 51-летнего актера Джареда Лето застали на Ибице с новой девушкой. По информации Daily Mail, компанию звезде «Морбиуса» составили его друзья, а также модель Кэрол Мендес.

Ранее Тейлор Свифт впервые прокомментировала угрозу теракта на ее концерте.

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