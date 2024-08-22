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Раскрыта стоимость помолвочного кольца Самбурской

«Звездач»: помолвочное кольцо с бриллиантами Самбурской стоит 300 тыс. рублей

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samburskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Избранник подарил актрисе и певице Настасье Самбурской помолвочное кольцо за почти 300 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Недавно исполнительница похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, когда она была на съемочной площадке. Артистка опубликовала видео, где показала себя с кольцом. Знаменитость призналась, что догадывалась о предложении.

По данным Telegram-канала, кольцо Самбурской создано российской ювелирной дизайн-студией. Оно из белого золота с бриллиантами. Суммарный вес камней — 1,81 карат. Цена ювелирного изделия составляет 299 тыс. рублей.

В конце июня Настасья Самбурская рассекретила свой роман. Она опубликовала снимок с незнакомцем. На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

Ранее адвокат Добровинский раскрыл, что суд расторгнет брак Абрамова и Алсу 27 августа.

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