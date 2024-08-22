Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Долина не приняла помощь Пригожина после аферы с квартирой

Продюсер Пригожин заявил, что обманутая мошенниками Долина отказалась от помощи

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вместе с коллегами и друзьями написал Ларисе Долиной сообщение, в котором предложил помощь обманутой мошенниками артистке. Его слова передает «Лента.ру».

«Она сказала, что если понадобится, она обратится. Так она сказала, что сама справится со всем этим делом», — рассказал продюсер.

Также Пригожин уточнил у Долиной, вся ли информация об афере с квартирой правда. Исполнительница, в свою очередь, ушла от ответа, сказав, что сама разберется со случившимся и поблагодарила продюсера за беспокойство.

14 августа стало известно, что Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела мошенникам свои сбережения. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Сама певица отказалась покидать жилье.

Позднее Долина обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Артистку признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест.

Вскоре Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

Ранее адвокат рассказал, грозит ли Киркорову арест за неуплату штрафов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами