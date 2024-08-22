Долина не приняла помощь Пригожина после аферы с квартирой

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вместе с коллегами и друзьями написал Ларисе Долиной сообщение, в котором предложил помощь обманутой мошенниками артистке. Его слова передает «Лента.ру».

«Она сказала, что если понадобится, она обратится. Так она сказала, что сама справится со всем этим делом», — рассказал продюсер.

Также Пригожин уточнил у Долиной, вся ли информация об афере с квартирой правда. Исполнительница, в свою очередь, ушла от ответа, сказав, что сама разберется со случившимся и поблагодарила продюсера за беспокойство.

14 августа стало известно, что Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела мошенникам свои сбережения. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Сама певица отказалась покидать жилье.

Позднее Долина обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Артистку признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест.

Вскоре Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

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