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Адвокат мужа Алсу намекнул, что у певицы появился новый избранник

Адвокат Добровинский предположил, что у Алсу появился новый мужчина

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Александр Добровинский намекнул, что у певицы Алсу появился новый мужчина. Своим мнением защитник Яна Абрамова поделился с Super.ru после суда о разделе имущества между супругами.

«Дело в том, что после поездок этим летом госпожи Алсу на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры и в Турцию стало понятно, что у госпожи Алсу Абрамовой своя собственная личная жизнь», — заявил Добровинский.

По словам защитника, именно из-за новой личной жизни артистка отказывается идти на примирение с мужем, несмотря на многочисленные просьбы Абрамова. Добровинский заявил, что супруг Алсу сделал «все, что в его силах», чтобы сохранить семью, но «насильно мил не будешь».

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

В августе стало известно, что Алсу подала три иска к мужу по разделу имущества. В Савеловском суде дело рассмотрели 22 августа, а в апелляционном суде заседание запланировано на 26-е.

Ранее сообщалось, что Дава сделал предложение Мари Краймбрери.

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