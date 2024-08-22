Звезде «Кадетства» удалили злокачественную опухоль

Актеру Владимиру Стеклову вырезали злокачественную опухоль с кожи головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно Mash, в середине августа текущего года Стеклов несколько дней провел в стационаре онкоцентра, где ему сделали операцию. У артиста удалили пораженный участок кожи головы и закрыли рану пересаженным кожным лоскутом. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

По данным издания, в 2023 году у Стеклова обнаружили новообразования, которые постепенно появлялись на голове, шее и спине. Физически они не беспокоили актера.

На данный момент Стеклов выписался. Он находится под постоянным наблюдением у онколога. Артист рассказал Mash, что чувствует себя хорошо и «здоров как бык». Он планирует выйти на сцену в сентябре.

Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

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