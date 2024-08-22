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Дана Борисова сделала новую пластику

«НЕОПРА, БЛИН!»: телеведущая Дана Борисова сделала блефаропластику

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Телеграм-канал «НЕОПРА, БЛИН!»

Телеведущая Дана Борисова решилась на новую пластическую операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Алены Жигаловой «НЕОПРА, БЛИН!».

Борисова сделала блефаропластику. Это операция по изменению формы век или разреза глаз.

«Дана Борисова вслед за Викторией Боней решилась сделать лисьи глазки, как у Беллы Хадид», — заявила Жигалова.

Дана Борисова рассказывала, что задумалась о блефаропластике еще в начале августа.

Борисова делала три пластики за свою жизнь. В первый раз она корректировала грудь после рождения дочери Полины. А в 2023-м и 2022-м она делала липоскульптуру тела. Сначала она изменила ягодицы и бедра, а затем хирург ей подкорректировал руки и спину.

Борисова также делилась, что у нее появились «жуткие» побочные эффекты после применения препарата «Оземпик».

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Борисова призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание. Ее также постоянно тошнило.

Ранее Дана Борисова сбежала от подарившего ей квартиру женатого мужчины.

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