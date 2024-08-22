Пелагея потребовала с бывшего мужа вернуть ей деньги за обслуживание дома

Певица Пелагея через суд потребовала с бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, вернуть ей деньги за обслуживание дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет об особняке в коттеджном поселке Madison Park, который Пелагея и Телегин приобрели в 2017 году. Хоккеист должен был оплачивать обслуживание жилья, однако в 2023 году перестал это делать. Пелагея погасила долг бывшего мужа и подала на него в суд. Она требует с экс-супруга 253 тысячи 471 рубль.

В августе Пелагея подала апелляционную жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. Речь идет о споре о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Адвокат артистки Филипп Рябченко заявил, что доля Телегина оценена неверно.

В конце мая суд завершил рассмотрение иска Пелагеи к Телегину. Экс-супруги развелись еще в 2020 году, однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор. В июле Пелагея сменила фамилию после суда с экс-мужем Иваном Телегиным.

Ранее Пелагея назвала экс-мужа душевным инвалидом из-за запрета на выезд дочери из страны.