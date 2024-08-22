Филипп Киркоров рассказал, как подтягивается на деревьях в Сочи

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с kp.ru, что ежедневно занимается спортом по три часа в день.

Киркоров рассказал, что во время его пребывания в Сочи он начал подтягиваться на деревьях. Артист не отрицает, что находится в хорошей физической форме. По словам певца, он подтягивается по 70 раз. Помимо этого, исполнитель посещает спортивный зал и занимается плаванием.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

23 июля поп-исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал, что застрял в каньоне из-за потопа в Сочи, куда прилетел на съемки фильма «Братья». Киркоров заявил, что они с командой «послали сигнал SOS», так как не смогли выбраться самостоятельно. Артист сообщил, что локацию, где они должны были снимать, смыла река за 7 минут.

Ранее стало известно, как проводят лето дети Киркорова.