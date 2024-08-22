Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров рассказал, как подтягивается на деревьях в Сочи

Певец Филипп Киркоров рассказал, что подтягивается по 70 раз

close
100%
ТНТ

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с kp.ru, что ежедневно занимается спортом по три часа в день.

Киркоров рассказал, что во время его пребывания в Сочи он начал подтягиваться на деревьях. Артист не отрицает, что находится в хорошей физической форме. По словам певца, он подтягивается по 70 раз. Помимо этого, исполнитель посещает спортивный зал и занимается плаванием.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

23 июля поп-исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал, что застрял в каньоне из-за потопа в Сочи, куда прилетел на съемки фильма «Братья». Киркоров заявил, что они с командой «послали сигнал SOS», так как не смогли выбраться самостоятельно. Артист сообщил, что локацию, где они должны были снимать, смыла река за 7 минут.

Ранее стало известно, как проводят лето дети Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами