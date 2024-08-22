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Хилькевич пристыдили за подарок «стремного» телефона для дочери

Актриса Хилькевич купила дочери кнопочный телефон

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Телеграм-канал «Аня Хилькевич»

Актриса Анна Хилькевич возмутилась в Telegram-канале критике за ее подарок телефона-раскладушки для дочери на день рождения.

Пользователь сети спросил, не стыдно ли Хилькевич покупать ребенку «такой стремный» телефон. Артистка заявила, что не стыдно. Более того, актриса этим гордится. По словам знаменитости, она не хочет, чтобы дочь мерилась с другими детьми, у кого круче гаджет. Для артистки важно, чтобы ее ребенок не делил людей по статусу.

Хилькевич заявила, что телефон для ребенка в первую очередь должен быть средством связи со своей семьей.

«Я хочу, чтобы мои дети в первую очередь ценили другие вещи, более глубинные. Мы стараемся делать для этого много чего, кстати. Чтобы сбалансировать и не вырастить суперизбалованную девочку», — отметила артистка.

20 августа Анна Хилькевич отпраздновала шестилетие своей дочери Маши. Актриса организовала большое торжество с конкурсами, аниматорами, батутом и фуршетом.

«Получилось очень ярко и душевно, совершенно по-особенному – как, собственно, и сама виновница торжества», — рассказала Хилькевич.

Ранее Хилькевич раскрыла, на сколько поправилась во время беременности.

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