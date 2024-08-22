Бывший муж Лерчек назвал адом свои переживания во время развода

Бывший муж Лерчек, блогер и бизнесмен Артем Чекалин признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пережил «настоящий ад на Земле» во время развода.

По словам Чекалина, он и блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) разъехались в январе, однако объявили о расставании только в июне. Как отметил бизнесмен, только ограниченный круг людей знает, что на самом деле происходило между ними.

«Они меня спрашивают, как я вообще не сошел с ума. Потому что то, что я пережил, это был настоящий ад на Земле», — рассказал блогер.

Чекалин опроверг слухи о том, что изменял в браке. Предприниматель уверил, что не имел связей ни с какой женщиной и не переписывался ни с кем.

О том, что у Чекалина начался новый роман, стало известно в августе. Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с возлюбленной Надеждой Сенатской, запечатлев на нем мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках. Также совместное фото с Чекалиным выложила и Сенатская, однако тогда девушка заменила его лицо эмодзи. Позже Сенатская опубликовала видео, на котором страстно целуется с бывшим мужем Лерчек.

Ранее Лерчек запретила новой возлюбленной экс-супруга общаться с детьми.