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Скончался народный артист России Михаил Мунтян

Скончался народный артист России, пианист Михаил Мунтян

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Михаила Потырнике и Алексея Щукина /Фотохроника ТАСС

В возрасте 88 лет скончался народный артист России, выдающийся советский и российский пианист Михаил Мунтян. Подробности приводит Classical Music News.

Известно, что российского артиста не стало 17 августа. Причина смерти не уточняется.

После окончания Института имени Гнесиных он стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Артист также сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, принимая участие в концертных программах и на записях коллектива.

У Мунтяна была долгая и яркая творческая карьера. За долгие годы работы он выпустил более 20 компакт-дисков с произведениями советских и российских авторов.

До этого сообщалось, что скоропостижно скончался народный артист России, артист театра имени Ленсовета Владимир Матвеев.

Матвеев играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Агент особого назначения» и других.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Дальнобойщики».

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