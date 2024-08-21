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Лидера «движения инцелов» взяли под стражу на фоне обвинений в связи с 15-летней

Суд Петербурга заключил блогера Алексея Поднебесного под стражу на два месяца

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга до 18 октября заключил под стражу блогера Алексея Поднебесного . Об этом сообщается в Telegram-канале «78».

О своем задержании написал сам Поднебесный 19 августа в личном блоге . Это произошло на фоне появления в соцсетях видео, на которых мужчина целует 15-летнюю поклонницу и трогает ее.

Позднее стало известно, что в отношении 46-летнего блогера возбудили дело о сношении с 15-летней школьницей. По версии следствия, злоумышленник 2 августа совершил в отношении 15-летней девушки в торговом центре на Невском проспекте развратные действия без применения насилия. На следующий день, 3 августа, в квартире дома на Тележной улице он вступил со школьницей в половую связь также без применения насилия.

Поднебесный известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает «дать ему секса». В сети его прозвали лидером «движения инцелов» — мужчин, которые испытывают трудности в поиске секс-партнера. Они считают, что у них нет возлюбленной из-за неправильной формы черепа и других особенностей внешнего вида.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит иск Ларисы Долиной об оспаривании сделки по отчуждению квартиры.

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