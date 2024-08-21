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Распутина рассказала о желаемой пенсии: «Лучше миллиончик»

Певица Распутина заявила, что у нее должна быть самая большая пенсия

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Маша Распутина заявила в беседе с aif.ru, что у нее должна быть самая большая пенсия.

Распутина хочет получать не менее 500 тысяч рублей от государства, а «лучше миллиончик». Артистка не видит смысла в маленькой пенсии. Ее возмущает, что в некоторых регионах люди получают по 7 тысяч в месяц. Певица не понимает, как можно прожить на такие деньги.

«Вообще я считаю, что должны всем нашим пенсионерам платить по 500 тысяч. Вот так! 500 тысяч, не меньше, а лучше по миллиончику в месяц. У нас самая богатая страна, и активы русского народа — все наши. Поэтому наш народ должен быть самым богатым. Все, от младенца до пенсионера», — заявила исполнительница.

Распутина заявила, что в Объединенных Арабских Эмиратах новорожденные получают $50 тысяч, так как государство «чтит свою нацию». По мнению артистки, при таких выплатах женщины захотят быть «трижды-четырежды» матерью.

Распутина отметила, что не получает прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей за звания народного и заслуженного артиста России, так как у нее их нет.

Ранее концерты Распутиной и Волочковой потребовали прекратить.

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