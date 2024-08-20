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Лерчек рассказала об отношениях с рэпером Natan

Блогерша Лерчек назвала рэпера Natan своим другом

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что она и рэпер Natan (настоящее имя — Натан Миров) состоят в дружеских отношениях.

«А что с Натаном? Мы друзья. Ну, остальное узнаете позже», — заявила блогерша.

19 августа в окружении Лерчек заявили, что блогерша сблизилась с рэпером Natan на съемках шоу «Звезды в джунглях». По словам знакомых Чекалиной, у блогерши и рэпера был легкий флирт на проекте. Потом, как заявляет источник, знаменитости обнимались и «не только». Они заявили, что знаменитости «часто уединялись».

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

Чекалина отметила, что нормально общается с экс-супругом. Она объяснила, что не ссорилась с бывшим мужем.

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