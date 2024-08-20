Стали известны наставники в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Певица Юлианна Караулова сообщила в Telegram-канале, что станет наставницей в 11 сезоне шоу «Голос. Дети».

В числе наставников также оказались Дима Билан и JONY. Новый сезон будут вести Яна Чурикова и Валя Карнавал. Караулова назвала давней мечтой стать частью команды проекта «Голос».

«Я просто обожаю детей, у них совершенно особенная энергия и взгляд на мир. С одной стороны, очень волнуюсь перед стартом, с другой — не терпится начать работать с ребятами», — поделилась артистка.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать новую ведущую Юлианну Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

В январе 2024-го Караулова заявила, что некоторые коллеги ее не любят. По мнению артистки, некоторые люди считают, что артистка занимает их или чье-то место. Она отметила, что у нее много недоброжелателей.

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