У бывшего муж Пелагеи обнаружили долг

У бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина, появился долг. Это выяснила «Газета.Ru».

Телегин должен выплатить взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере 253 тысячи 471 рубль.

В конце мая суд завершил рассмотрение иска Пелагеи к Телегину. Экс-супруги развелись еще в 2020 году, однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

В августе Пелагея подала апелляционную жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. Речь идет о споре о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Адвокат артистки Филипп Рябченко заявил, что доля Телегина оценена неверно.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Пелагея отметила, что дочь ждала путешествия — «собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан». Однако семья узнала, что отец подписал документ о запрете ребенка на выезд из РФ уже в аэропорту Шереметьево. Он не уведомил об этом заранее.

Ранее Наталья Штурм вспомнила, как увела мужчину из семьи.