Лиза Моряк о ссоре с Кологривым: «Не стоит ругать его»

Актриса Лиза Моряк прокомментировала слухи о том, что актер Никита Кологривый не появился в новом сезоне шоу «Жизнь по вызову» из-за ссоры с ней. Слова супруги режиссера Сарика Андреасяна передает издание «СтарХит».

«Это дезинформация. Мы прекрасно работали на двух сезонах проекта. <...> Никита — прекрасный артист, я и мой муж с ним дружим. И в будущем у нас планируются еще совместные работы», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что в предыдущем сезоне «Жизни по вызову» с героем Кологривого случилась трагедия, поэтому его не будет в новых эпизодах. Также Моряк назвала стереотипом то, что Кологривый «плохой». Она добавила, что актер хорошо сыграл в еще одном проекте Андреасяна, фильме «Любовь зла». Актриса отметила, что на съемках не было конфликтов.

«Поэтому не стоит ругать его там, где он того не заслужил. Мы его очень любим, он очень талантливый», — подытожила знаменитость.

Недавно в Telegram-каналах появились слухи о том, что Кологривый поскандалил на съемочной площадке сериала «Жизнь по вызову», а также поссорился с актрисой Лизой Моряк. Предполагалось, что именно по этой причине его убрали из каста третьего сезона.

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