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Бузова поддержала ремейк фильма «Москва слезам не верит»

Певица Бузова заявила, что ремейки советских фильмов привлекают внимание молодежи

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с teleprogramma.org поддержала ремейк советского фильма «Москва слезам не верит» — «МСНВ».

Режиссером нового сериала стал Жора Крыжовников. Бузова отметила, что кинематографист уже показал свой уровень мастерства. Она назвала прекрасными работы режиссера. Артистка уточнила, что не против любых возрождений культовых фильмов.

«Что в этом плохого? Я сама снимаюсь в прекрасных проектах, где нужно перевоплощаться в разных героев прошлого из легендарных картин. Мы их все любим и пересматриваем», — отметила телеведущая.

Бузова добавила, что подростки не знают старые фильмы и песни. По ее мнению, ремейки могут привлечь внимание молодежи к уже полюбившимся взрослым картинам.

«Также и с фильмами, которые ТНТ переснимает каждый Новый год. После моей роли в прошлом году, где я перевоплотилась в героиню Натальи Крачковской и произношу: «Хам, не мой человечек!» Это стало популярным звуком в социальных сетях. И тинейджеры массово пересматривали оригинальный, нами любимый фильм «Иван Васильевич меняет профессию», — рассказала певица.

Ранее сына ведущей «Дома-2» увезли на скорой с подозрением на аппендицит.

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