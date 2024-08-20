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Сына ведущей «Дома-2» увезли на скорой с подозрением на аппендицит

Телеведущая Ермолаева отказалась госпитализировать сына из-за сильных болей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущая Нелли Ермолаева призналась в личном блоге, что ее сына, 6-летнего Мирона, увезли в больницу на скорой из-за сильных болей в животе. Ее слова передает Voice.

Врачи поставили мальчику подозрение на аппендицит, его отвезли в хирургическое отделение. Врачи несколько раз осматривали ребенка, а также проводили ему УЗИ.

Ермолаева призналась, что едва сдерживала слезы в больнице, но пыталась держать себя в руках при сыне. От госпитализации, рассказала ведущая «Дома-2», она отказалась, несмотря на то, что ребенку «очень больно при нажатии на живот».

«УЗИ не всегда показывает, аппендицит это или сильные кишечные колики. Кто-то, наверное, сталкивался с таким. Можно сделать какую-то »…скопию», разрезают и смотрят, я от этого отказалась», — также отметила телеведущая.

Знаменитость подчеркнула, что пока будет самостоятельно наблюдать за состоянием мальчика.

В июле 2023 года Ермоляева сыграла свадьбу с бизнесменом и блогером Алексеем Смагажевским. Они поженились в ЗАГСе подмосковной Барвихи. Известно, что в организации самого торжества участвовали порядка 250 человек. Ведущим же оказался певец Филипп Киркоров, который провел мероприятие удаленно из Греции. Сын Мирон появился у ведущей «Дома-2» от первого брака с бизнесменом Кириллом Андреевым. Пара развелась в 2019 году.

Ранее сообщалось, что у мамы Виктории Бони начался некроз после пластики лица.

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