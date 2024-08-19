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В окружении Лерчек рассказали об отношениях блогерши с рэпером Natan

«КП»: блогерша Лерчек и рэпер Natan часто уединялись на съемках шоу

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ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сблизилась с рэпером Natan (настоящее имя — Натан Миров) на съемках шоу «Звезды в джунглях». Об этом kp.ru сообщили в окружении Лерчек.

По словам знакомых Чекалиной, у блогерши и рэпера был легкий флирт на проекте. Потом, как заявляет источник, знаменитости обнимались и «не только».

«Они часто уединяются. Возможно, это просто дружба, но какая-то очень странная», — рассказали в окружении блогерши.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.
Чекалина отметила, что нормально общается с экс-супругом. Она объяснила, что не ссорилась с бывшим мужем.

Ранее Лерчек призвала не хейтить бывшего мужа после слухов о его романе.

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