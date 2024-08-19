Под Петербургом пропала актриса из «Гоголя»

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург» заявили о пропаже актрисы Людмилы Лебедевой. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Как отмечает издание, близкие не могут установить местонахождение 85-летней Лебедевой с 18 августа. В приметах указан рост – 158 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В какой одежде артистка вышла из дома – неизвестно. В ориентировке указан поселок Любань Тосненского района Ленобласти.

Людмила Лебедева сыграла старуху-отшельницу в фильме «Гоголь». Она также снималась в таких проектах, как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Сплит», «Мажор», «Пять минут тишины. Возвращение», «Невский. Охота на Архитектора», «Условный мент», «Доктор Иванов», «Улицы разбитых фонарей».

19 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что комика Юрия Гальцева разыскивают приставы из-за более полуторамиллионного долга его компании.

По данным издания, фирма Гальцева почти год не платит «Сатурн ВМ» за аренду помещения для арт-кафе в Санкт-Петербурге. С марта по декабрь у компании накопился долг в размере 1 миллиона 126 тысяч рублей, плюс 376 тысяч рублей неустойки.

Ранее адвокат Ефремова уточнил информацию о выходе артиста по УДО.