Кушанашвили назвал ставшую жертвой мошенников Долину идиоткой

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал в программе «КАКОВО?!» народную артистку Ларису Долину, которую обманули мошенники.

Кушанашвили назвал Долину идиотом. Телеведущий отметил, что не умаляет творческих заслуг певицы. По словам телеведущего, люди любят и «боготворят» артистку. Однако шоумен не понимает, как она могла попасться на уловку мошенников.

«Ну просто человек — идиот. История длилась с апреля по июль. То есть человеку не пришло в голову, что его обманывают. Как они общались? «Здравствуй». «Переведи мне 10 миллионов». И вы переводите, а потом говорите, что меня обманули. А что с тобой еще делать?» — возмутился журналист.

Кушанашвили в шутку попросил Долину «хоть какие-то деньги» на свое лечение. Телеведущий борется с раком.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на мошенников.