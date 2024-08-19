Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрия Гальцева разыскивают приставы

Shot: у кафе юмориста Гальцева обнаружили долг более полутора миллиона рублей

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Актера и комика Юрия Гальцева разыскивают приставы из-за более полуторамиллионного долга его компании. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, фирма Гальцева почти год не платит «Сатурн ВМ» за аренду помещения для арт-кафе в Санкт-Петербурге. С марта по декабрь у компании накопился долг в размере 1 миллиона 126 тысяч рублей, плюс 376 тысяч рублей неустойки.

«Сатурн ВМ» подали в суд и выиграли дело. Как стало известно Shot, компания Гальцева была ликвидирована, однако на ней все еще висит долг. Как отмечает Telegram-канал, ФНС приняла такое решение из-за недостоверного адреса, указанного в документах компании.

В июне Shot сообщил, что Юрий Гальцев задолжал российской налоговой службе более 850 тысяч рублей.

На данный момент Гальцев работает в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, он является художественным руководителем и отвечает за постановки. В беседе с журналистами представитель артиста отказалась объяснять, почему Гальцев не оплачивает долги перед налоговой.

Ранее Тарасов заявил, что тратит на Костенко полмиллиона в месяц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами