Актера и комика Юрия Гальцева разыскивают приставы из-за более полуторамиллионного долга его компании. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, фирма Гальцева почти год не платит «Сатурн ВМ» за аренду помещения для арт-кафе в Санкт-Петербурге. С марта по декабрь у компании накопился долг в размере 1 миллиона 126 тысяч рублей, плюс 376 тысяч рублей неустойки.

«Сатурн ВМ» подали в суд и выиграли дело. Как стало известно Shot, компания Гальцева была ликвидирована, однако на ней все еще висит долг. Как отмечает Telegram-канал, ФНС приняла такое решение из-за недостоверного адреса, указанного в документах компании.

В июне Shot сообщил, что Юрий Гальцев задолжал российской налоговой службе более 850 тысяч рублей.

На данный момент Гальцев работает в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, он является художественным руководителем и отвечает за постановки. В беседе с журналистами представитель артиста отказалась объяснять, почему Гальцев не оплачивает долги перед налоговой.

Ранее Тарасов заявил, что тратит на Костенко полмиллиона в месяц.