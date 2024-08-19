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Супруга Ефремова прокомментировала сообщения о досрочном освобождении актера

Супруга Ефремова Кругликова предложила помолиться за осужденного актера

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга заслуженного артиста России Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП с летальным исходом, Софья Кругликова в беседе с «Ридусом» прокомментировала сообщения об условно-досрочном освобождении актера к Новому году.

«Я бы на вашем месте сходила в храм и помолилась за него», — сказала Кругликова.

Как сообщает SHOT, Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года.

По данным источника издания, защита актера подготовила новое ходатайство и почти не сомневается в том, что условно-досрочное освобождение (УДО) возможно будет для Ефремова уже к Новому году.

Адвокаты в ходатайстве ссылаются на медицинские справки, в которых указаны как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками: головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.

Защита намерена настаивать на том, что нахождение в колонии спровоцирует у Ефремова инсульт.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

Ранее кинокритик рассказал о судьбе актерской карьеры Ефремова после отсидки за ДТП.

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