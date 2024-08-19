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«Соблазнитель со стальным взглядом»: тяжелобольная Селин Дион об Алене Делоне

Певица Селин Дион отметила талант соблазнителя у актера Алена Делона

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Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Тяжелобольная канадская певица Селин Дион высказалась о французском актере Алене Делоне (1935-2024). Пост об артисте она разместила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда опубликовала фото с Делоном, сделанное после совместного исполнения песни «Paroles Paroles» в 1997 году. На снимке артист обнимает певицу, а та счастливо смеется. По словам Дион, харизма Делона преодолела границы между мечтой и реальностью.

«Ничто не могло устоять перед его талантом соблазнителя со стальным взглядом и улыбкой избалованного ребенка», — поделилась воспоминаниями певица.

Дион призналась, что уход артиста невероятно опечалил ее. Звезда пообещала шептать себе слова, произнесенные им ей на ухо, и дорожить этим воспоминанием до конца жизни.

Алена Делона не стало 18 августа в возрасте 88 лет. Известно, что у актера были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак.

Накануне народный художник России Никас Сафронов рассказал о приключениях Алена Делона на российской таможне. По словам художника, он подарил артисту свою картину, однако таможня не пропустила Делона с произведением Сафронова.

Ранее Селин Дион, страдающая от синдрома мышечной скованности, впервые за два года вышла на сцену на церемонии открытия Олимпиады.

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