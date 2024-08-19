Никас Сафронов рассказал о приключениях Алена Делона на российской таможне

Народный художник России Никас Сафронов рассказал о приключениях французского актера Алена Делона на российской таможне. Сафронова цитирует kp.ru.

По мнению Сафронова, с Делоном ушел не только пласт кинематографа, а ушло явление XX века. С Делоном художник познакомился в 1999 году на Московском кинофестивале, где ему вручили приз за вклад в мировой кинематограф. На следующий день Сафронов подарил артисту свою картину, однако таможня не пропустила Делона с произведением Сафронова.

«Узнав, кто автор, они отказались ее пропускать без соответствующих документов от министерства культуры. Ален Делон передал картину провожающей стороне — представителям одной театральной компании, которая через месяц в Москве должна была поставить спектакль с участием Делона — чтобы я все оформил должным образом», — объяснил он.

Однако театральная компания так и не передала Делону картину, потому что он не приехал на спектакль с собственным участием. Никас Сафронов забрал картину и привез ее Алену Делону в Париж.

Алена Делона не стало 18 августа в возрасте 88 лет. Известно, что у актера были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Подробнее о биографии Делона — в материале «Газеты.Ru».