Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никас Сафронов рассказал о приключениях Алена Делона на российской таможне

Художник Сафронов рассказал, что таможня в РФ не пропустила Делона с его картиной

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Народный художник России Никас Сафронов рассказал о приключениях французского актера Алена Делона на российской таможне. Сафронова цитирует kp.ru.

По мнению Сафронова, с Делоном ушел не только пласт кинематографа, а ушло явление XX века. С Делоном художник познакомился в 1999 году на Московском кинофестивале, где ему вручили приз за вклад в мировой кинематограф. На следующий день Сафронов подарил артисту свою картину, однако таможня не пропустила Делона с произведением Сафронова.

«Узнав, кто автор, они отказались ее пропускать без соответствующих документов от министерства культуры. Ален Делон передал картину провожающей стороне — представителям одной театральной компании, которая через месяц в Москве должна была поставить спектакль с участием Делона — чтобы я все оформил должным образом», — объяснил он.

Однако театральная компания так и не передала Делону картину, потому что он не приехал на спектакль с собственным участием. Никас Сафронов забрал картину и привез ее Алену Делону в Париж.

Алена Делона не стало 18 августа в возрасте 88 лет. Известно, что у актера были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Подробнее о биографии Делона — в материале «Газеты.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами