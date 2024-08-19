Адвокат Ефремова сравнил защиту актера с защитой Кокорина и Мамаева

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Юрий Падалко объяснил, почему до сих пор не подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) для подзащитного. Его цитирует «Подъем».

Он назвал вбросом информацию о возможном выходе актера на свободу до Нового года и заявил, что защита работает над тем, чтобы результат прошения об УДО был положительным.

Падалко сравнил защиту Ефремова с защитой футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, с которыми он работал и так же освобождал по УДО.

«Когда будут собраны документы: и по здоровью, и по всем остальным моментам — мы подадим. Мы просто считаем, что пока преждевременно. Мы должны быть уверены, что у нас получится», — сказал он.

Сбор документов для ходатайства Падалко назвал непростым и требующим грамотного подхода.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Спасти Захарова не удалось. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

19 августа СМИ сообщили, что сторона защиты уже якобы подготовила новое ходатайство об УДО, присовокупив медицинские справки, и будет настаивать, что нахождение в колонии грозит актеру инсультом. Издание Shot утверждало, что Ефремов может выйти на свободу уже в декабре.

Ранее адвокат Александр Добровинский рассказал, что семья курьера Захарова никак не сможет повлиять на возможность артиста выйти на свободу по УДО.