Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полад Бюльбюль оглы дал совет иностранным послам в Москве

Экс-посол Азербайджана Бюльбюль оглы: послам в Москве стоит посещать театры и выставки

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Завершивший дипмиссию в Москве посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы рассказал, что обычно рекомендует своим коллегам. Совет иностранным послам в Москве он дал в беседе с ТАСС.

Он указал на то, что в последние пять лет являлся дуайеном (старейшиной) дипломатического корпуса Москвы — вновь назначенные послы наносят визит вежливости к дуайену, и дуайен их напутствует для дальнейшей работы.

«Так вот я всегда всем вновь прибывшим коллегам говорил, что независимо от политической ситуации Москва — это одна из культурнейших столиц мира. Те театральные постановки, концерты, выставки, которые есть в Москве, дают возможность приобщения к высокой культуре», — говорит он.

Бюльбюль оглы призвал пользоваться культурными богатствами Москвы, «потому что ни один культурный человек в мире не может пройти мимо русской культуры».

Накануне Полад Бюльбюль оглы рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве.

Он подчеркнул, что проработал в Москве 18,5 года, что очень много для службы на его посту. Дипломат отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте.

Ранее военный дирижер Павел Гернец рассказал, что российские военные оркестры, которые участвуют в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента РФ Владимира Путина — «С чего начинается Родина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами