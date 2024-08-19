Полад Бюльбюль оглы дал совет иностранным послам в Москве

Завершивший дипмиссию в Москве посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы рассказал, что обычно рекомендует своим коллегам. Совет иностранным послам в Москве он дал в беседе с ТАСС.

Он указал на то, что в последние пять лет являлся дуайеном (старейшиной) дипломатического корпуса Москвы — вновь назначенные послы наносят визит вежливости к дуайену, и дуайен их напутствует для дальнейшей работы.

«Так вот я всегда всем вновь прибывшим коллегам говорил, что независимо от политической ситуации Москва — это одна из культурнейших столиц мира. Те театральные постановки, концерты, выставки, которые есть в Москве, дают возможность приобщения к высокой культуре», — говорит он.

Бюльбюль оглы призвал пользоваться культурными богатствами Москвы, «потому что ни один культурный человек в мире не может пройти мимо русской культуры».

Накануне Полад Бюльбюль оглы рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве.

Он подчеркнул, что проработал в Москве 18,5 года, что очень много для службы на его посту. Дипломат отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте.

Ранее военный дирижер Павел Гернец рассказал, что российские военные оркестры, которые участвуют в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента РФ Владимира Путина — «С чего начинается Родина».