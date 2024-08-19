Адвокат Ефремова уточнил информацию о выходе артиста по УДО

Адвокат Михаила Ефремова уточнил информацию о возможном выходе артиста на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). В беседе с «Известиям» он опроверг сообщения о том, что его подзащитный может досрочно выйти на свободу в декабре.

При этом, добавил другой источник издания, идет работа по подготовке медсправок для подачи на УДО. По данным инсайдера, что у Ефремова есть проблемы с челюстью и зубами, артист регулярно проходит осмотры у врачей.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

Весной 2024 года защита Ефремова пыталась освободить его по УДО, но из-за пары нарушений актером внутреннего распорядка колонии, им было отказано.

19 августа Life со ссылкой на Shot сообщил о возможности досрочного освобождения Ефремова.

Ранее стало известно о перспективах Ефремова после отсидки за ДТП.