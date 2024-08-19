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Антон Богданов рассказал, как не мог найти работу из-за «Реальных пацанов»

Актер Богданов заявил, что большие режиссеры отказывали ему из-за «Реальных пацанов»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Антон Богданов, прославившийся ролью Антохи в сериале «Реальные пацаны», рассказал, как из-за шоу не мог найти работу. Об этом он поговорил с телеканалом «360».

По словам Богданова, «большие режиссеры» скептически относились к актерам, работавшим на ТНТ и отказывали в ролях даже после успешного кастинга.

«Считали, наверное, что очень много непрофессиональных актеров. Как-то сторонились этой истории», — предположил он.

Сейчас, продолжил артист, многое изменилось, сериалы стали востребованными, а режиссеры стали присматриваться к комедийным артистам.

«И когда меня стали утверждать в большие фильмы, и даже Тимур (Бекмамбетов. — ред.), и даже в те же «Елки», и потом в «Т-34» и так далее, я понимал, что как бы протягивается такая некая рука киношная сверху и ты как будто не имеешь права откатываться назад», — констатировал Богданов.

Накануне Богданов объяснил «Газете.Ru», что общего у сериалов «Реальные пацаны» и «Слово пацана».

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