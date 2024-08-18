Умер озвучивший Гомера Симпсона актер

Актер дубляжа и диктор Борис Быстров скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила «Кинопоиску» его жена Ирина Савина.

Быстров известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах». Он также принимал участие в дубляже таких проектов, как «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Хоббит: Нежданное путешествие», «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Список Шиндлера», «Клан Сопрано», «Кунг-фу панда», «Аладдин», «Футурама».

Быстров работал над озвучкой компьютерных игр. Он стал голосом профессора Лебедева в «Atomic Heart: Инстинкт Истребления» и Андрея Ермака в «Metro Exodus», а также озвучил Зевса, СФ и Шейкера в «Dota 2».

В 1966-м Быстров окончил Школу-студию МХАТ. В том же году он дебютировал в фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». После выпуска артист служил в театре «Ленком». В 1968-м он стал актером Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. В 2001-м он удостоился звания народного артиста России.

Быстров был женат трижды. Его первой супругой была дочь актера Леонида Кмита Инна. В их браке родилась дочь Екатерина. Второй его женой была балерина Татьяна Лейбель. Ирина Савина – его третья жена. В их союзе появился на свет сын Николай.

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