На звезду «Последнего богатыря» подали жалобу в суд

Московская киностудия «Мотор фильм студия» подала кассационную жалобу на актера Виктора Хориняка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, киностудия все еще пытается взыскать с Хориняка неустойку за отказ сниматься в картине «Любви не бывает» без предупреждения. Теперь с артиста требуют 8,5 миллиона рублей.

«Мотор фильм студия» в марте 2023 года подписала договор с Хориняком на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии. Ему перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график.

15 июля, утверждают представители студии, Хориняк не пришел на примерку, а 16 июля — на читку. Уважительных причин, уточняют на студии, актер не предоставил, а позже артист официально отказался от съемок и вернул аванс. Хориняка пришлось заменять Владимиром Яглычем.

Виктор Хориняк известен по роли бармена Константина в проектах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» и Ивана Найденова в трилогии «Последний богатырь». Он также снимался в проектах «Мистер нокаут», «Непослушник» и «Родком».

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