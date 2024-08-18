Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На звезду «Последнего богатыря» подали жалобу в суд

SHOT: киностудия подала кассационную жалобу на актера Хориняка

close
100%
Yellow, Black & White

Московская киностудия «Мотор фильм студия» подала кассационную жалобу на актера Виктора Хориняка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, киностудия все еще пытается взыскать с Хориняка неустойку за отказ сниматься в картине «Любви не бывает» без предупреждения. Теперь с артиста требуют 8,5 миллиона рублей.

«Мотор фильм студия» в марте 2023 года подписала договор с Хориняком на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии. Ему перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график.

15 июля, утверждают представители студии, Хориняк не пришел на примерку, а 16 июля — на читку. Уважительных причин, уточняют на студии, актер не предоставил, а позже артист официально отказался от съемок и вернул аванс. Хориняка пришлось заменять Владимиром Яглычем.

Виктор Хориняк известен по роли бармена Константина в проектах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» и Ивана Найденова в трилогии «Последний богатырь». Он также снимался в проектах «Мистер нокаут», «Непослушник» и «Родком».

Ранее Хакамада заявила, что не до конца разобралась с ситуацией с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами