Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лерчек призвала не хейтить бывшего мужа после слухов о его романе

Блогерша Лерчек пожелала бывшему мужу счастья на фоне слухов о романе

close
100%
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попросила поклонников не присылать ей новости о том, что у ее бывшего мужа, бизнесмена Артема Чекалина, появился роман.

Как объяснила Чекалина, она не испытывает негатив к тому, что у экс-супруга есть возлюбленная. Она также попросила не хейтить предпринимателя. Она пожелала бывшему мужу счастья и поблагодарила за общих детей.

«Любимые, я не обращаю внимание, и вы тоже, пожалуйста, не тратьте свою энергию на это. Я знаю, вы всегда за меня, но давайте просто отпустим», — отметила блогерша.

Лерчек уверила, что чувствует себя очень хорошо и счастливо.

«Не знаю, такое чувство свободы. Оно прикольное. Я чувствую себя счастливой и в принципе ни о чем не жалею. Что было, то было. Идем, живем дальше, достигаем новых целей. Жить же такая прекрасная. И мне только 31, она только начинается», — рассказала знаменитость.

О том, что у Чекалина начался новый роман, стало известно в августе. Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с возлюбленной Надеждой Сенатской, запечатлев на нем мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках. Также совместное фото с Чекалиным выложила и Сенатская, однако тогда девушка заменила его лицо эмодзи. Позже Сенатская опубликовала видео, на котором страстно целуется с экс-мужем Лерчек.

Ранее Лерчек заметили в объятиях известного рэпера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами