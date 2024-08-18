Лерчек призвала не хейтить бывшего мужа после слухов о его романе

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попросила поклонников не присылать ей новости о том, что у ее бывшего мужа, бизнесмена Артема Чекалина, появился роман.

Как объяснила Чекалина, она не испытывает негатив к тому, что у экс-супруга есть возлюбленная. Она также попросила не хейтить предпринимателя. Она пожелала бывшему мужу счастья и поблагодарила за общих детей.

«Любимые, я не обращаю внимание, и вы тоже, пожалуйста, не тратьте свою энергию на это. Я знаю, вы всегда за меня, но давайте просто отпустим», — отметила блогерша.

Лерчек уверила, что чувствует себя очень хорошо и счастливо.

«Не знаю, такое чувство свободы. Оно прикольное. Я чувствую себя счастливой и в принципе ни о чем не жалею. Что было, то было. Идем, живем дальше, достигаем новых целей. Жить же такая прекрасная. И мне только 31, она только начинается», — рассказала знаменитость.

О том, что у Чекалина начался новый роман, стало известно в августе. Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с возлюбленной Надеждой Сенатской, запечатлев на нем мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках. Также совместное фото с Чекалиным выложила и Сенатская, однако тогда девушка заменила его лицо эмодзи. Позже Сенатская опубликовала видео, на котором страстно целуется с экс-мужем Лерчек.

Ранее Лерчек заметили в объятиях известного рэпера.