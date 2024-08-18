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Дети Алена Делона сделали заявление после смерти отца

Дети Алена Делона сообщили, что их отец мирно умер в своем доме

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Yves Herman/Reuters

Ушедший из жизни легендарный французский актер Ален Делон мирно умер в своем доме. Об этом говорится в заявлении детей артиста, которое в соцсети Х опубликовало агентство Agence France-Presse.

«С огромной печалью сообщаем об уходе из жизни нашего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении своей семьи. Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент», — говорится в заявлении.

Причину смерти актера не раскрывают. Известно, что в последние годы Делон страдал от рака и болезни Альцгеймера, а в 2019-м перенес два инсульта. В 2022 году артист высказывался в поддержку эвтаназии. Он говорил, что подготовкой к процессу должен заняться его сын Энтони. Сам Энтони перенаправил эту просьбу младшей сестре Анушке. В то время Делон уже оставил завещание.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Подробнее о биографии Делона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о смерти основателя авиагруппы «Соколы России» Александра Харчевского.

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