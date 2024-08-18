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Алсу сообщила о возвращении к работе после развода с мужем

Певица Алсу сообщила, что планирует выпустить новые песни

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в скором времени вернется к работе.

«Зарядилась солнечной энергией, наполнилась новыми силами и вдохновением! Жду встречи с вами, чешутся ручки поскорее приступить к работе!» — поделилась артистка.

Алсу рассказала, что выпустит новые песни, интересные коллаборации и проекты. Она поблагодарила поклонников за поддержку и добрые слова.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

14 августа продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алсу подняла гонорар после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Как предполагает шоумен, артистка получает 5,6–7 миллионов рублей за частный концерт. Он не исключает, что знаменитость могла поднять свой гонорар до 9 миллионов рублей.

Ранее Нюша дала совет женщинам в разводе.

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