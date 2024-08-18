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Кудрявцева пожаловалась на мошенников: «А пароль от «Госуслуг» сразу сказать?»

Телеведущая Кудрявцева заявила, что мошенники звонят ей почти каждый день

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале, что ее «задолбали» мошенники.

Кудрявцева опубликовала видео, на котором злоумышленник пытается узнать у нее личные данные. Он представился участковым, который сообщил, что телеведущей якобы требуется пройти медицинское обследование. Он попросил звезду назвать свой номер СНИЛС. Телеведущая притворилась, что его не помнит.

«Катя Гордон, юрист, рядом сидит, спрашивает, а пароль от «Госуслуг» сразу сказать?» — обратилась к мошеннику знаменитость.

Кудрявцева послала злоумышленника матом. Телеведущая отметила, что мошенник делал все по отработанной схеме.

«Хотели понять, какая, но обедали и не было желания вникать», — рассказала Кудрявцева.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Долина повысила цену за корпоративы почти на 3 млн рублей после аферы с квартирой.

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