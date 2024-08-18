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Экс-солистка «Тутси» о ставшей жертвой мошенников Долиной: «Все мы немного наивные»

Певица Настя Крайнова назвала ужасной ситуацию Долиной с квартирой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Настя Крайнова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что узнала о ситуации с обманом народной артистки России Ларисы Долиной во время съемок в шоу.

Крайнова назвала ужасным то, что Долина стала жертвой мошенников. Артистка призналась, что она и команда «обалдели» от этой новости. Певица отметила, что никто не застрахован от подобного мошенничества, даже звезды.

«Все мы немного наивные в этой жизни. Поэтому и таким большим артисткам, которые прошли такой длинный путь, приходит такая ситуация», — рассказала исполнительница.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

17 августа Долина вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она заявила, что ее «невозможно сломать».

Ранее Долина повысила цену за корпоративы почти на 3 млн рублей после аферы с квартирой.

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