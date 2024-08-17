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Семенович рассказала о разводящемся бойфренде и брачном контракте

Певица Семенович заявила, что по брачному контракту поделит имущество мужа пополам

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ТНТ

Певица Анна Семенович в «Шоу Воли» предложила женщинам выбирать партнеров по их недостаткам и рассказала о разводящемся бойфренде. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам Семенович, сейчас она встречается с молодым человеком по имени Денис, который завершает бракоразводный процесс и готовится к переезду в Россию.

Она приветствовала отношения с щедрыми и любящими мужчинами, но призвала женщин выбирать партнеров по минусам.

«И если вам с этими минусами нормально, то вы сживетесь. У каждого человека есть как светлая, так и темная сторона. Я, например, очень контролирующая, я собственница, мне все нужно знать», — призналась она.

Кроме того, Семенович рассказала об условиях возможного брачного контракта.

«Все, что мое — это мое, все, что его — делим пополам, а дети остаются со мной», — рассказала ведущему Павлу Воле она.

Накануне Анна Семенович призналась, что пользуется духами с феромонами.

Ранее Семенович спела на уроке вокала после критики ее выступления.

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