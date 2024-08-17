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Пригожин раскритиковал идею депутатов Госдумы: «Перешли черту приличия»

Пригожин назвал кошмаром идею Госдумы о лишении артистов-иноагентов роялти

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что запрет монетизации на российских стриминговых сервисах для иноагентов, приведет лишь к тому, что артисты будут стримить в другом месте. Его слова передает издание НСН.

«Сейчас идет такой крен во взаимных запретах: одни запретили артистов в YouTube, другие запретили YouTube, одни запретили это, другие запретили это. <...> Вот скажите, до какого предела мы будем все закрывать?» — возмутился он.

Пригожин уточнил, что, помимо исполнителей-иноагентов, доходы от композиций также получают авторы, которые могут быть непричастны ни к чему плохому. Он заявил, что те, кто начал блокировать музыкантов «перешли черту приличия».

«Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей — просто кошмар. Мы всегда стремились к свободному миру, но демократия — не запрет, это свобода творчества и развития», — отметил Пригожин.

Недавно депутат Александр Хинштейн заявил, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит вопрос о запрете монетизации на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Он пояснил, что артисты смогут публиковаться на отечественных платформах, но без выплаты роялти.

Ранее разыскиваемый в России Mellstroy рассказал, зачем возвращался в страну.

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