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Лера Кудрявцева и Катя Гордон помогли детям из Курской области

Телеведущие Гордон и Кудрявцева привезли помощь для пострадавших в Курской области

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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Правозащитница Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева помогли детям, эвакуированным из Курской области. Об этом звезды рассказали в своих Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гордон и Кудрявцева, а также блогерши Карина Палецких и Виктория Демидова внесли свой вклад в помощь беженцам из пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) регионов через благотворительное движение «Здоровое Отечество».

Гордон собирала нужные вещи и через собственный благотворительный фонд.

«Спасибо каждому, кто сделал посильный перевод в наш фонд на любую из акций помощи детям. Чем больше вы нам помогаете — тем больше крутых дел для детей всего мира мы можем сделать!» — сказала она.

Звезды привезли детям одежду из предоставленного списка необходимых вещей, в том числе теплую, средства гигиены и сладости.

Накануне группа «Три дня дождя» объявила благотворительный концерт в московском клубе «16 Тонн» в поддержку пострадавших в Курской области.

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс переведет жителям Курской области весь гонорар за концерт.

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